ESPN: «Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна рекордную сумму

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Клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сделал новое предложение «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.
ESPN: «Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна рекордную сумму
  • © REUTERS/Carl Recine

Как сообщает ESPN, руководство «горожан» готово заплатить за форварда сборной Англии €140 миллионов. «Тоттенхэм» же оценивает своего игрока в €176 миллионов.

Если переход Кейна состоится, «Сити» установит новый трансферный рекорд в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Нынешнее достижение было установлено неделю назад, когда клуб приобрёл полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за €117 миллионов.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 23 мяча (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.

Ранее в рамках первого тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити».

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