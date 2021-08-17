Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал»

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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил со специальным заявлением относительно возможного ухода из клуба.
Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал»
  • globallookpress.com
  • © Jonathan Moscrop

«Все, кто меня знает, знают, насколько я сфокусирован на работе. Меньше слов — больше дела, мой девиз на протяжении всей карьеры. Однако, учитывая, сколько всего было сказано и написано, я должен высказать свою позицию. Моя история в «Реале» закончена. Всё сказано. Трофеи, титулы и рекорды подсчитаны, они хранятся в музее клуба и навсегда остались в памяти. Я всегда сохраню огромную любовь и уважение к этому клубу. Истинные болельщики «Реала» всегда будут помнить, чего я достиг вместе с этой командой. В последнее время всё чаще стали появляться различные слухи о моём возможном уходе в тот или иной клуб. Сейчас я прерываю своё молчание, чтобы сказать людям, что не позволю более играть с моим именем. Я остаюсь сфокусирован на своей карьере и работе. Всё остальное — лишь пустые разговоры», — написал португалец в своём Instagram.

В настоящее время 36-летний Роналду выступает за «Ювентус». Его контракт рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне португалец провёл 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырёх голевых передачах.

Ранее Анчелотти заявил, что не просил руководство «Реала» вернуть Роналду.

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