Анчелотти заявил, что не просил руководство «Реала» вернуть Роналду

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением относительно возможного возвращения в команду форварда Криштиану Роналду.
Анчелотти заявил, что не просил руководство «Реала» вернуть Роналду
  • Reuters

«Криштиану — легенда «Реала». Я его очень люблю и уважаю, но никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперёд», — написал Анчелотти в своём Twitter.

В настоящее время 36-летний Роналду выступает за «Ювентус». Его контракт рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне португалец провёл 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырёх голевых передачах.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

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