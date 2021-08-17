Анчелотти заявил, что не просил руководство «Реала» вернуть Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением относительно возможного возвращения в команду форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану — легенда «Реала». Я его очень люблю и уважаю, но никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперёд», — написал Анчелотти в своём Twitter.

В настоящее время 36-летний Роналду выступает за «Ювентус». Его контракт рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне португалец провёл 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырёх голевых передачах.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Манчестер Сити».