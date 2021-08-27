Роналду попрощался с фанатами «Ювентуса»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду обратился к болельщикам туринского «Ювентуса» после перехода в «Манчестер Юнайтед».
Роналду попрощался с фанатами «Ювентуса»
  • Reuters

«Тиффози бьянконери всегда поддерживали и уважали меня, и я старался отблагодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, каждом сезоне, каждом турнире», — написал в своем Instagram 36-летний португалец.

Роналду назвал «Ювентус» одним из лучших клубов Европы, которому он отдал своё сердце.

«Сегодня покидаю замечательный, самый большой клуб Италии. Мы достигли многого, хотя и не всего, чего хотели», — добавил он.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Роналду в 2009 году перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее бывший полузащитник «Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что приобретение Роналду поможет манкунианской команде завоевать чемпионский титул АПЛ.

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