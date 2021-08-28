Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон будут присутствовать на матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».

Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол. Игра состоится 11 сентября.

Отмечается, что Фергюсон сыграл большую роль в возвращении Роналду. Прославленный специалист позвонил португальцу и сказал, что хочет видеть форварда в «Юнайтед».

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала обратился к Роналду после ухода португальца.