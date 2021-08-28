Sky Sports: Роналду и Фергюсон будут присутствовать на матче МЮ — «Ньюкасл»

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Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон будут присутствовать на матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».
Sky Sports: Роналду и Фергюсон будут присутствовать на матче МЮ — «Ньюкасл»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол. Игра состоится 11 сентября.

Отмечается, что Фергюсон сыграл большую роль в возвращении Роналду. Прославленный специалист позвонил португальцу и сказал, что хочет видеть форварда в «Юнайтед».

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала обратился к Роналду после ухода португальца.

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