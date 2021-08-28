Дибала обратился к Роналду после ухода португальца из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала обратился к форварду Криштиану Роналду, перешедшему из итальянского клуба в английский «Манчестер Юнайтед».

«Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с тобой. Сегодня начинается новый этап в твоей карьере, и я желаю тебе всего наилучшего! До скорого, Криштиану», — написал Дибала в Twitter.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее Роналду попрощался с фанатами «Ювентуса».