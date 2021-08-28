Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляю Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед»! Как же здорово это слышать!» — написал Макгрегор в Twitter.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее сообщалось, что Роналду и Фергюсон будут присутствовать на матче МЮ — «Ньюкасл».