СМИ: «Манчестер Сити» решил отказаться от переговоров с Роналду

Английский «Манчестер Сити» отказался от переговоров с нападающим итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» принял решение отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдёт в «Манчестер Сити», — сообщил журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Он также добавил, что руководство «Манчестер Сити» не обсуждало с португальцем условия личного контракта.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в стан «горожан».