Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду в стан «горожан».

«За три-четыре дня может произойти всё что угодно. В мировом футболе очень мало игроков, которые могут сами решать, где они будут играть, но Роналду однозначно к ним относится. Однако есть много вещей, до которых ещё далеко», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Роналду хочет покинуть клуб.