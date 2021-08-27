Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в «Манчестер Сити»

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду в стан «горожан».
Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в «Манчестер Сити»
  • Reuters

«За три-четыре дня может произойти всё что угодно. В мировом футболе очень мало игроков, которые могут сами решать, где они будут играть, но Роналду однозначно к ним относится. Однако есть много вещей, до которых ещё далеко», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Роналду хочет покинуть клуб.

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