Аллегри заявил, что Роналду хочет покинуть «Ювентус»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о переходе португальского нападающего команды Криштиану Роналду в английский «Манчестер Сити».

«Я говорил с ним 26 августа. Роналду сообщил, что не хочет оставаться в «Ювентусе». Криштиану не тренировался сегодня утром», — цитирует Аллегри сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Нападающий выступает за итальянский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с итальянцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду попрощался с партнёрами по «Ювентусу».