Клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что будет создана рабочая группа по вопросу лимита на легионеров в чемпионате России.
Клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Принято поддержать решение РФС о смягчении лимита на иностранных футболистов. Поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из клубов РПЛ и по итогам работы направить в РФС предложение по критериям на легионеров», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Глава РПЛ напомнил, что лимит на иностранных футболистов в России регламентирует Министерство спорта.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что отмена лимита на легионеров принесёт много пользы российскому футболу.

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