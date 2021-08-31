Клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
- РИА Новости
«Принято поддержать решение РФС о смягчении лимита на иностранных футболистов. Поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из клубов РПЛ и по итогам работы направить в РФС предложение по критериям на легионеров», — цитирует Прядкина «Чемпионат».
Глава РПЛ напомнил, что лимит на иностранных футболистов в России регламентирует Министерство спорта.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что отмена лимита на легионеров принесёт много пользы российскому футболу.