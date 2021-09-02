Карпин рассказал, почему был раздражён во время матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, с чем было связано его раздражение в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

«Моё раздражение было связано с тем, что команда торопилась играть с мячом, когда можно было брать паузу. Но понятно, что это происходило от большого желания. Сегодня по самоотдаче только благодарность игрокам», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.