Карпин рассказал, почему был раздражён во время матча с Хорватией
«Моё раздражение было связано с тем, что команда торопилась играть с мячом, когда можно было брать паузу. Но понятно, что это происходило от большого желания. Сегодня по самоотдаче только благодарность игрокам», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее Карпин прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.