Карпин: буду удовлетворён, если победим Кипр и Мальту

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ничье с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Удовлетворение есть, но не могу сказать, что доволен игрокой и результатом. Одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если победим Кипр и Мальту», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Также тренер ответил на вопрос о волнении перед встречей.

«Сейчас его нет, есть уже отходняк», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Карпин заявил, что Онопко во время матча с Хорватией слушал радио про любовь.