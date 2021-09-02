Карпин: буду удовлетворён, если победим Кипр и Мальту
«Удовлетворение есть, но не могу сказать, что доволен игрокой и результатом. Одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если победим Кипр и Мальту», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Также тренер ответил на вопрос о волнении перед встречей.
«Сейчас его нет, есть уже отходняк», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее Карпин заявил, что Онопко во время матча с Хорватией слушал радио про любовь.