Захарян прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

Полузащитник сборной России Арсен Захарян поделился мнением о ничьей с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Эмоции хорошие. Хотелось выиграть, но матч получился неплохой. Поэтому доволен», — сказал Захарян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также полузащитник прокомментировал момент на 15-й минуте встречи.

«Да, момент был хороший. Убрал под правую, ударил, но чуть не исполнил. Наверное, надо было быть похладнокровнее. Думаю, дай бог, ещё будут моменты в следующем матче. Что сказал тренер в перерыве? Отметил какие-то моменты и сказал, как действовать во втором тайме», — заявил он.

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный заменил Алексея Миранчука в перерыве матча отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.