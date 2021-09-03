Фомин покинул расположение сборной России из-за болей в спине

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России по футболу из-за болей в области спины.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не поможет команде в оставшихся матчах, потому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить игрока в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — цитирует пресс-служба РФС старшего врача команды Владимира Хайтина.

В ближайшем матче сборная России встретится с Кипром в рамках квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится 4 сентября на Кипре. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Манчестер.