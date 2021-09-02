Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Манчестер

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Сборная Португалии по футболу отпустила нападающего Криштиану Роналду в расположение «Манчестер Юнайтед».
Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Манчестер
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Португальской футбольной федерации. Это связано с тем, что 36-летний форвард получил перебор предупреждений, что не позволит ему принять участие в следующем матче национальной команды в рамках квалификации ЧМ-2022 против Азербайджана.

В матче квалификации ЧМ-2022 с Ирландией (2:1) Роналду получил жёлтую карточку за то, что сорвал с себя футболку, празднуя гол.

Ранее сообщалось, что Роналду из-за дисквалификации пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном.

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