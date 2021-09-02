Роналду из-за дисквалификации пропустит матч отбора ЧМ-2022 с Азербайджаном

Нападающий Криштиану Роналду пропустит следующий матч сборной Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Азербайджаном.

У Роналду перебор жёлтых карточек, которые не позволят ему сыграть с Азербайджаном.

1 сентября Португалия обыграла Ирландию со счётом 2:1 в матче отборочного этапа ЧМ-2022. Роналду оформил дубль во встрече и, празднуя второй гол, снял с себя футболку. За такое действие футболист был наказан предупреждением.

Роналду забил 111 голов и стал лучшим бомбардиром в истории сборных.

Матч между Португалией и Азербайджаном пройдёт 7 сентября в Баку.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что рекорд Роналду не побьют в ближайшие 100 лет.