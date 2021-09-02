Канчельскис считает, что рекорд Роналду по голам за сборную не побьют в ближайшие 100 лет

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед», а также сборных России и СССР Андрей Канчельскис выразил мнение, что в ближайшие 100 лет не появится футболист, который сумеет превзойти достижение Криштиану Роналду по голам за сборную.

«Конечно, я ожидал, что именно он побьёт этот рекорд. А кто-то не ожидал? Кто ещё мог это сделать? Я думаю, вряд ли в ближайшие 100 лет найдётся игрок, который сможет побить рекорд Роналду», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Ирландией нападающий сборной Португалии оформил дубль и довёл общее число голов за национальную команду до 111. Таким образом, он побил рекорд Али Даеи.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». На прошлой неделе форвард покинул туринский клуб и вернулся в МЮ.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду по голам в истории сборных.