«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с историческим рекордом

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду по голам в истории сборных.

«111! Лучший бомбардир в истории сборных. Поздравляем, Криштиану!» — написала пресс-служба МЮ в Instagram.

1 сентября сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обыграла Ирландию со счётом 2:1. Роналду отметился дублем в матче и установил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории сборных.

4 сентября Португалии предстоит товарищеский матч со сборной Катара.

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Португалия также 7 сентября сыграет с Азербайджаном в Баку.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных.