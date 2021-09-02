«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с историческим рекордом

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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на рекорд нападающего Криштиану Роналду по голам в истории сборных.
«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с историческим рекордом
  • © REUTERS/Pedro Nunes

«111! Лучший бомбардир в истории сборных. Поздравляем, Криштиану!» — написала пресс-служба МЮ в Instagram

1 сентября сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обыграла Ирландию со счётом 2:1. Роналду отметился дублем в матче и установил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории сборных. 

4 сентября Португалии предстоит товарищеский матч со сборной Катара. 

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Португалия также 7 сентября сыграет с Азербайджаном в Баку. 

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных. 

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