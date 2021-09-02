«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с историческим рекордом
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«111! Лучший бомбардир в истории сборных. Поздравляем, Криштиану!» — написала пресс-служба МЮ в Instagram.
1 сентября сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обыграла Ирландию со счётом 2:1. Роналду отметился дублем в матче и установил историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории сборных.
4 сентября Португалии предстоит товарищеский матч со сборной Катара.
В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Португалия также 7 сентября сыграет с Азербайджаном в Баку.
Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных.