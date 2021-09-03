Сборная России отправилась на Кипр без Фернандеса и Ионова
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, медицинский и тренерский штаб приняли решение дать возможность для полноценного восстановления защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после встречи с Хорватией.
Фернандес и Ионов продолжат тренироваться в Новогорске и будут участвовать в подготовке к игре с Мальтой, которая состоится 7 сентября.
Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.