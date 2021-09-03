Сборная России прибыла на Кипр на матч отбора ЧМ-2022
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Мы на Кипре 🛬✌️ #НашиПарниpic.twitter.com/rmvFrODikY— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
Матч Кипр — Россия пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что медицинский и тренерский штабы сборной России приняли решение дать возможность для полноценного восстановления защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.