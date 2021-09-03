Сборная России прибыла на Кипр на матч отбора ЧМ-2022

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Сборная России прилетела на Кипр, где 4 сентября проведёт матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная России прибыла на Кипр на матч отбора ЧМ-2022
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч Кипр — Россия пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что медицинский и тренерский штабы сборной России приняли решение дать возможность для полноценного восстановления защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.

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