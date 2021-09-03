Захарян рассказал о критике за выбор сборной России
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«С улыбкой читал все сообщения и не вникал в них. К оскорблениям относился с улыбкой. Иногда ответить на эмоциях хочется, но потом думаю: «А смысл?» — сказал Захарян в интервью на YouTube-канале «КраСава».
Полузащитник заявил, что сделал такой выбор, потому что играет за сборные России с 15 лет и хочет играть на чемпионатах Европы и мира.
«К тому же Россия — вторая родина моя, если не первая», — добавил он.
Напомним, что Захарян, выйдя в стартовом составе сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии, стал самым молодым полевым игроком в истории национальной команды.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела на Кипр, где 4 сентября проведёт встречу пятого тура отбора ЧМ-2022.