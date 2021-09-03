На матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта пустят 30% зрителей от вместимости стадиона

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты пустят 30% зрителей от вместимости стадиона.
На матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта пустят 30% зрителей от вместимости стадиона
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«Тестирование комбинированного подхода по допуску болельщиков будет продолжено, и седьмого числа на игре с Мальтой максимальная вместимость арены составит 30%», — цитирует Алаева ТАСС.

Матч Россия — Мальта пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», который вмещает 45,3 тыс. зрителей. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России отправилась на Кипр без Фернандеса и Ионова.

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