Матыцин считает, что в России созданы все условия для развития футбола

Министр спорта России Олег Матыцин высказал своё мнение о возможной отмене лимита на иностранных футболистов и введении потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«С моей точки зрения, слишком большое внимание уделяется этому вопросу: отмена лимита, усиление лимита. Это не самоцель. Если мы действительно хотим что-то поменять в положительную сторону, нужно рассмотреть вопрос в комплексе. Лимит — это один из аспектов. Обсуждается также вопрос потолка зарплат. При этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную страны, создания максимально объективной конкурентной среды и объективных критериев попадания как в состав клубов, так и в состав национальной команды. Насколько я знаю, глава РФС Александр Дюков каждому из этих вопросов уделяет большое внимание», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Также глава Минспорта высказался о темпах расширения футбольной инфраструктуры в стране.

«Я считаю, что сейчас в России темпы формирования футбольной инфраструктуры очень динамичны. Существует программа развития футбола. Бюджетная составляющая данной программы — более 20 млрд. Она рассчитана до 2024 года. Ни одна другая федерация подобной масштабной программы не имеет. Активно строятся как закрытые футбольные манежи, так и открытые футбольные поля. Важно только то, кто будет на этих полях работать, как будет осуществляться отбор талантливой молодёжи и какие тренеры будут там работать. Считаю, что по инфраструктуре государством сделано очень многое и работа продолжается. Мне кажется, все необходимые условия для развития футбола в России созданы», — добавил Матицын.

Ранее Матыцин заявил, что России по силам принять Олимпиаду в 2036 году.