Матыцин считает, что России по силам принять Олимпиаду в 2036 году

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что страна способна провести Олимпийские игры в 2036 году.
Матыцин считает, что России по силам принять Олимпиаду в 2036 году
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Согласно регламенту Международного олимпийского комитета, любая страна имеет право подавать заявку лишь тогда, когда будет официально открыт заявочный процесс на проведение Олимпиады 2036 года. Пока такой процесс не открыт. Абсолютно уверен, что у России есть все возможности для проведения Олимпиады 2036 года. Какой это будет год и регион, в любом случае окончательное решение будет принимать президент страны на основании заключения спортивного сообщества, Олимпийского комитета России, регионов и Министерства спорта. Важно, какую задачу мы поставим перед собой при направлении заявки. Это или формирование инфраструктуры, или формирование туристического кластера, формирование послеолимпийского наследия», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС обсуждают внедрение потолка зарплат в российском футболе.

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