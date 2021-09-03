Минспорт и РФС обсуждают внедрение потолка зарплат в российском футболе

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, что министерство и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное введение потолка зарплат в российском футболе.

«Обсуждается вопрос потолка зарплат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за национальную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной России. Весь этот перечень вопросов. Насколько я знаю, президент Российского футбольного союза Александр Дюков каждому из этих вопросов уделяет большое внимание», — цитирует Матыцина ТАСС.

По словам министра, Минспорт и РФС будут максимально содействовать, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налога на роскошь, который может вступить в силу с 2022 года.

Ранее Матыцин ответил на вопрос, какие результаты Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды будут считаться успешными для России.