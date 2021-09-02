Матыцин считает, что выход сборной России на ЧМ-2022 станет успехом

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Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, какие результаты Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды будут считаться успешными для государства.
Матыцин считает, что выход сборной России на ЧМ-2022 станет успехом
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«Выход сборной в финальную часть чемпионата мира», — цитирует Матыцина РИА Новости.

После четырёх туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H.

4 сентября Россия проведёт матч пятого тура отбора ЧМ-2022 с Кипром. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.

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