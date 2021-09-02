Матыцин считает, что выход сборной России на ЧМ-2022 станет успехом
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«Выход сборной в финальную часть чемпионата мира», — цитирует Матыцина РИА Новости.
После четырёх туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H.
4 сентября Россия проведёт матч пятого тура отбора ЧМ-2022 с Кипром. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.