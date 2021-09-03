Бывший врач сборной России объяснил травмы Фернандеса и Ионова

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Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал новость о том, что национальная команда отправилась на Кипр на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года без защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алексея Ионова.
Бывший врач сборной России объяснил травмы Фернандеса и Ионова
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«Травмы — это составная часть футбола. Смена наставника влияет на травматизм в команде. Один тренер предлагает свои нагрузки, другой — свои нагрузки. Всё это может влиять», — цитирует Васильков «Спорт-Экспресс».

По словам врача, статистика говорит о том, от травм никуда не деться.

«Сейчас в футболе большие скорости и большие требования. Стоячих игроков уже нет. Двигаются все, даже голкипер. Всё это ведёт к повреждениям. Никуда от этого не деться», — сказал он.

Напомним, что медицинский и тренерский штабы сборной России приняли решение дать возможность полноценно восстановиться Фернандесу и Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после встречи с Хорватией.

Игроки продолжат тренироваться в Новогорске и будут участвовать в подготовке к игре с Мальтой, которая состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта пустят 30% зрителей от вместимости стадиона.

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