Дюков призвал не делать выводов по игре сборной России после матча с Кипром

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Кипр — Россия (0:2).

«В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество самой игры? К этому есть вопросы, однако эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в матче с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было побольше. У этой сборной России изменились стиль и принципы построения игры. Команда играет по-другому, мы видим изменения. Но прошло всего две игры, рано делать выводы. Пройдёт матч с Мальтой — и мы будем подводить итоги», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Сборная России после четырёх туров имеет десять очков и возглавляет свою группу.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что его не порадовала игра команды в матче с Кипром.