Карпин признался, что его не порадовала игра сборной России в матче с Кипром
- Reuters
«Хотелось бы выиграть и 3:0, и 8:0. Но что есть, то есть. Главное, что мы не потеряли очки, добились этого. А игра не порадовала. Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных. Что же касается Смолова: если бы он сыграл с Хорватией, то, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень», — сказал Карпин после матча.
Ранее Головин высказался о матче с Кипром: не всё получилось идеально.