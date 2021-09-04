Карпин признался, что его не порадовала игра сборной России в матче с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвёл итоги матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против команды Кипра (2:0).

«Хотелось бы выиграть и 3:0, и 8:0. Но что есть, то есть. Главное, что мы не потеряли очки, добились этого. А игра не порадовала. Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных. Что же касается Смолова: если бы он сыграл с Хорватией, то, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень», — сказал Карпин после матча.

Ранее Головин высказался о матче с Кипром: не всё получилось идеально.