Головин — о матче с Кипром: не всё получилось идеально

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в матче квалификации чемпионата мира — 2022.

«Набрали три очка, это самое главное сейчас. В принципе, всё получилось так, как и должно быть в подобных матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы затем играть уже с определённым запасом. Потому, конечно, гол в самом начале матча имел большое значение. То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не всё получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть иначе, но идёт борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — сказал Головин после матча.

Команда Валерия Карпина благодаря победе на Кипре возглавила турнирную таблицу в группе H, опередив на три очка сборную Хорватии, которая провела на один матч меньше.

Ранее Головин был назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия.