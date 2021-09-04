Головин — о матче с Кипром: не всё получилось идеально

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в матче квалификации чемпионата мира — 2022.
Головин — о матче с Кипром: не всё получилось идеально
  • Reuters

«Набрали три очка, это самое главное сейчас. В принципе, всё получилось так, как и должно быть в подобных матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы затем играть уже с определённым запасом. Потому, конечно, гол в самом начале матча имел большое значение. То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не всё получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть иначе, но идёт борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — сказал Головин после матча.

Команда Валерия Карпина благодаря победе на Кипре возглавила турнирную таблицу в группе H, опередив на три очка сборную Хорватии, которая провела на один матч меньше.

Ранее Головин был назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия.

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