Головин назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.
Головин – лучший игрок матча #КипрРоссия по версии болельщиков и экспертов 💪🏻 #НашиПарниpic.twitter.com/xNK6PM8zTp— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021
После пяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, в активе команды Валерия Карпина десять очков. У идущих на втором месте хорватов — семь очков и матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Россия победила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.