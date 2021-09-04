Головин назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин стал лучшим игроком матча квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Кипра (2:0).

Об этом сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Головин – лучший игрок матча #КипрРоссия по версии болельщиков и экспертов 💪🏻 #НашиПарниpic.twitter.com/xNK6PM8zTp — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021

После пяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, в активе команды Валерия Карпина десять очков. У идущих на втором месте хорватов — семь очков и матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Россия победила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.