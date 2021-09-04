Со Смоловым в старте и Бариновым в роли капитана: Россия забила два мяча Кипру в отборе к ЧМ-2022
- Reuters
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04 сентября 2021
Опасная контратака могла пройти у хозяев, но Лойзу, получив мяч практически на правом углу штрафной, выполнил безадресный заброс в направление ворот Гилерме. (58')
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Г-О-О-О-Л!!! Великолепно сработала связка Смолов — Жемалетдинов. Фёдор выполнил тонкую передачу на ход партнёру в штрафную, отрезав защитника. Рифат же на замахе убрал вратаря и издевательски послал мяч в створ! 2:0. (55')
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В начале второго тайма россияне практически постоянно держат мяч. Хорошо бы забить ещё раз. (53')
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Редкий момент, когда Гилерме пришлось вступить в игру. Маринато вышел из ворот и забрал мяч, опередив оппонента. (52')
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Караваев на чужой половине поля нарушил правила на Иоанну. Не позволил Вячеслав начать быструю атаку сопернику. (50')
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Хорошая контратака могла пройти у киприотов, но российские защитники грамотно отправили Лойзу в искусственный офсайд. (49')
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Головин получил мяч на левом фланге после отличного перевода Смолова, сместился в центр и выполнил слишком сильную передачу на ход Жемалетдинову в чужую штрафную. (48')
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В перерыве в составе сборной России произошла замена. Место Черышева занял Рифат Жемалетдинов. (46')
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Начался второй тайм! (46')
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Закончился первый тайм! Сборная России с минимальным счётом обыгрывает Кипр. Единственный мяч в самом начале встречи забил Ерохин. (45 + 2')
Первый тайм матча #КипрРоссия в моменте 📸#НашиПарни | 🇨🇾 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/eXVYIlmyvb— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021