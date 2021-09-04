Со Смоловым в старте и Бариновым в роли капитана: Россия забила два мяча Кипру в отборе к ЧМ-2022

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Борислав Головин
Россия на выезде встречается с Кипром в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Национальная команда попытается одержать в Никосии дебютную победу под руководством Валерия Карпина. При этом главный тренер произвёл целый ряд изменений в стартовом составе по сравнению со встречей с Хорватией. В частности, на острие атаки расположился Фёдор Смолов, а Дмитрий Баринов получил капитанскую повязку вместо Георгия Джикии. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.
Со Смоловым в старте и Бариновым в роли капитана: Россия забила два мяча Кипру в отборе к ЧМ-2022
  • Reuters
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  • 04 сентября 2021

    Опасная контратака могла пройти у хозяев, но Лойзу, получив мяч практически на правом углу штрафной, выполнил безадресный заброс в направление ворот Гилерме. (58')

  • Г-О-О-О-Л!!! Великолепно сработала связка Смолов — Жемалетдинов. Фёдор выполнил тонкую передачу на ход партнёру в штрафную, отрезав защитника. Рифат же на замахе убрал вратаря и издевательски послал мяч в створ! 2:0. (55')

  • В начале второго тайма россияне практически постоянно держат мяч. Хорошо бы забить ещё раз. (53')

  • Редкий момент, когда Гилерме пришлось вступить в игру. Маринато вышел из ворот и забрал мяч, опередив оппонента. (52')

  • Караваев на чужой половине поля нарушил правила на Иоанну. Не позволил Вячеслав начать быструю атаку сопернику. (50')

  • Хорошая контратака могла пройти у киприотов, но российские защитники грамотно отправили Лойзу в искусственный офсайд. (49')

  • Головин получил мяч на левом фланге после отличного перевода Смолова, сместился в центр и выполнил слишком сильную передачу на ход Жемалетдинову в чужую штрафную. (48')

  • В перерыве в составе сборной России произошла замена. Место Черышева занял Рифат Жемалетдинов. (46')

  • Начался второй тайм! (46')

  • Закончился первый тайм! Сборная России с минимальным счётом обыгрывает Кипр. Единственный мяч в самом начале встречи забил Ерохин. (45 + 2')

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