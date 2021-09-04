Со Смоловым в старте и Бариновым в роли капитана: Россия забила два мяча Кипру в отборе к ЧМ-2022

Россия на выезде встречается с Кипром в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Национальная команда попытается одержать в Никосии дебютную победу под руководством Валерия Карпина. При этом главный тренер произвёл целый ряд изменений в стартовом составе по сравнению со встречей с Хорватией. В частности, на острие атаки расположился Фёдор Смолов, а Дмитрий Баринов получил капитанскую повязку вместо Георгия Джикии. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.

Reuters