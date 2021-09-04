Бывший вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком

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Бывший вратарь национальной команды Кипра Урко Пардо поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной России.
Бывший вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком
  • РИА Новости

«До сих пор храню футболку Артёма с игры двухлетней давности. У команды Кипра сейчас тоже новый наставник, как и у сборной России. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер — меня. Поэтому две главные звезды последней встречи между Кипром и Россией сегодня не сыграют. Такова жизнь», — цитирует Пардо «Чемпионат».

Также вратарь поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Считаю Дзюбу великим игроком, потому что он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире футболистов, кто был бы похож на Артёма», — сказал он.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прошёл медицинское обследование, которое не выявило серьёзных повреждений.

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