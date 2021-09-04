Sport24: Фомин избежал серьёзной травмы в расположении сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прошёл медицинское обследование, которое не выявило серьёзных повреждений.

Как сообщает Sport24, полузащитник с большой долей вероятности сможет принять участие в игре седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

Напомним, что Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине.

4 сентября сборная России встретится с командой Кипра во встрече пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.