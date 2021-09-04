Карпин поздравил дочку с днём рождения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил с днём рождения дочь Дарью.

«С днём рождения, Дашуля, любименькая моя девочка», — написал Карпин на своей странице в Instagram.

Также тренер поздравил с днём рождения дочери свою жену Дарью.

«С днём рождения нашей принцессы. Три года назад ты мне подарила это счастье. Спасибо тебе», — написал он.

Жена Карпина ответила на публикацию мужа в в комментариях: «И тебе спасибо! Люблю вас».

4 сентября сборная России встретится с командой Кипра во встрече пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч пройдёт на стадионе ГСП в Никосии. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на Кипр для участия в матче отбора ЧМ-2022.