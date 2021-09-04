Ерохин: хорошо, что забили второй мяч

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился своими впечатлениями после матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против команды Кипра (2:0).
Ерохин: хорошо, что забили второй мяч
  • Reuters

«Конечно, как можно скорее надо было забить второй мяч. Главное, что взяли три очка. Понимали, что нужно добавлять в скорости, в движении. Тренеры выпустили свежих футболистов, которые увеличили количество открываний. Хорошо, что забили второй мяч. Очень благодарны болельщикам. Когда есть поддержка, то это придаёт сил. Не самая лёгкая погода была — жарковато. В конце встречи мы немного просели. Нужно было больше прессинговать, немного не получилось», — заявил Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник стал автором первого гола в матче.

Ранее Головин был назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить