Ерохин: хорошо, что забили второй мяч

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился своими впечатлениями после матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против команды Кипра (2:0).

«Конечно, как можно скорее надо было забить второй мяч. Главное, что взяли три очка. Понимали, что нужно добавлять в скорости, в движении. Тренеры выпустили свежих футболистов, которые увеличили количество открываний. Хорошо, что забили второй мяч. Очень благодарны болельщикам. Когда есть поддержка, то это придаёт сил. Не самая лёгкая погода была — жарковато. В конце встречи мы немного просели. Нужно было больше прессинговать, немного не получилось», — заявил Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник стал автором первого гола в матче.

Ранее Головин был назван лучшим футболистом матча Кипр — Россия.