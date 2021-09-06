Карпин объяснил высокую травматичность игроков сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему ряд игроков команды выбыли из-за травм во время подготовки к сентябрьским отборочным матчам чемпионата мира — 2022.

«По поводу травм. Самые первые футболисты, которые получили травмы как бы в уже расположении сборной, к нам приехали сразу после тура РПЛ. То есть они травмировались не здесь, а в своих клубах. Чтобы вы понимали, у нас не было ни одной тренировки с нагрузками, даже на среднем уровне. Все занятия ниже среднего уровня нагрузок, они носят больше восстановительный характер. Про нагрузки говорить не приходится. Это известный факт, что сборной некогда тренироваться. Тем более сейчас мы играем фактически через два дня на третий. Травмы связаны с последним туром РПЛ», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Во время сентябрьских матчей сборной России травмы получили Марио Фернандес, Алексей Ионов, Даниил Фомин и Александр Головин.

Ранее Карпин заявил, что Фернандес может пропустить матч с Мальтой из-за травмы.