Карпин: Фернандес может пропустить матч с Мальтой из-за травмы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вряд ли сыграет в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.

«Марио попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра он не сыграет», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Карпин выразил надежду, что Александр Головин успеет восстановиться к октябрьским играм сборной.

После игры со сборной Кипра (2:0) у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в матче с Мальтой. 25-летний игрок «Монако» в понедельник покинул базу сборной в Новогорске.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее Карпин рассказал, как относится к критике в свой адрес.