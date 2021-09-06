Карпин: Фернандес может пропустить матч с Мальтой из-за травмы

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес вряд ли сыграет в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.
Карпин: Фернандес может пропустить матч с Мальтой из-за травмы
  • РИА Новости

«Марио попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра он не сыграет», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Карпин выразил надежду, что Александр Головин успеет восстановиться к октябрьским играм сборной.

После игры со сборной Кипра (2:0) у Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в матче с Мальтой. 25-летний игрок «Монако» в понедельник покинул базу сборной в Новогорске.

7 сентября сборная России сыграет с Мальтой в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее Карпин рассказал, как относится к критике в свой адрес.

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