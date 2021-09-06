Карпин рассказал, как относится к критике в свой адрес

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2022 против Мальты признался, что считает критику болельщиков и журналистов в свой адрес частью работы.

«По поводу этой ситуации я уже говорил, а тем более сейчас, находясь в расположении сборной, я ничего не читаю. Но даже при том, что не читаю, слышал по поводу критики. Но конкретно не читал. Как отношусь к ней? Это часть работы. Было понятно, что критика будет. Это мы ещё не проиграли ни одной игры, а представьте, что будет, если мы проиграем. Привычка с годами выработалась, мне нужно сконцентрироваться на вещах, которые нам не нравятся и стараться их исправить. А реагировать на то, что происходит не в сборной — просто нельзя и даже запрещено», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года. Под его руководством национальная команда страны успела провести два матча — с Хорватией (0:0), и с Кипром (2:0).

Ранее Карпин не исключил, что Смолов может стать капитаном в матче с Мальтой.