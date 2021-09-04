Яркое возвращение Смолова, тактические сюрпризы Карпина и проблемы с «физикой»: как сборная России обыграла Кипр

Сборная России одержала победу над командой Кипра в квалификационном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча в Никосии завершилась со счётом 0:2 в пользу гостей, а одним из её главных героев стал Фёдор Смолов. Нападающий «Локомотива» ассистировал Александру Ерохину и Рифату Жемалетдинову, тем самым отметив своё возвращение в состав коллектива после двухлетнего перерыва. Также матч запомнился интересными тактическими идеями главного тренера Валерия Карпина и проблемами с функциональным состоянием у его подопечных.

Тактические сюрпризы Карпина

В своём втором матче во главе сборной России по футболу Валерий Карпин практически не имел возможности обойтись без кадровых перестановок. Это было продиктовано травмами исполнителей, во многом определявших игру национальной команды в противостоянии с Хорватией. На Кипр не полетели правый защитник Марио Фернандес и правый вингер Алексей Ионов. Однако заменами по позициям дело не обошлось. Специалист не только заметно перекроил среднюю и атакующую линии, но и изменил саму тактическую модель.

На первый взгляд схема расстановки осталась прежней — 4-3-3 с двумя центральными полузащитниками и одним опорником, а также тремя форвардами. В средней линии компанию Александру Головину и новоиспечённому капитану Дмитрию Баринову неожиданно составил Александр Ерохин, в последнее время чаще исполнявший роль форварда в «Зените». В атакующей линии Денис Черышев и Фёдор Смолов вышли вместе с Алексеем Миранчуком. При этом футболист «Аталанты» расположился не в центре, как в предыдущей встрече, а справа.

Подобные перестановки привели к тому, что схема построения игры в нападении заметно изменилась. В матче с хорватами центральные хавбеки чаще смещались к бровкам, а ложная девятка Миранчук опускался в глубину, тем самым помогая в организации атак и освобождая пространство для Арсена Захаряна и Ионова. На этот раз всё было иначе. Именно вингеры тяготели к краям, благодаря чему расширяли фронт наступления, а по полуфлангам прорывались Головин и Ерохин. Чаще это делал представитель «Зенита», в ряде моментов оказывавшийся на одной линии со Смоловым.

И это принесло успех уже на шестой минуте. Смолов получил длинную передачу из глубины и развернулся спиной к воротам, предоставив Ерохину время для рывка. Тот идеально воспользовался своим шансом, вбежал в штрафную и неотразимо пробил в дальний верхний угол.

Периодические спады

В целом первый тайм можно было разделить на три отрезка. Вплоть до 20-й минуты сборная России владела колоссальным преимуществом и очень многообещающе смотрелась в прессинге. Трио форвардов при содействии Ерохина и Головина очень активно шли в отбор, и в одном из эпизодов это чуть было не привело ко второму голу. Киприоты потеряли мяч у собственной штрафной, а уже спустя пару секунд Вячеслав Караваев исполнил прострел, но адресата не нашлось.

Также по теме Без Фернандеса и Ионова: в каком состоянии сборная России подходит к отборочному матчу ЧМ-2022 с Кипром Сборная России в усечённом составе подходит к выездному матчу с национальной командой Кипра в квалификационном турнире чемпионата мира...

Следующие 17 минут запомнились стерильным владением в исполнении подопечных Карпина. Российская сборная заметно сбавила в интенсивности и хоть и контролировала мяч, но делала это преимущественно на своей половине поля, при этом позволяя оппонентам проводить опасные выпады. Только за этот отрезок киприоты нанесли четыре удара по воротам, один из которых заставил потрудиться Маринато Гилерме.

Однозначно назвать причину подобных метаморфоз довольно сложно. Однако есть все основания полагать, что уже тогда россиян накрыла усталость. Возможно, сказался и огромный объём выполненной работы в матче с Хорватией, и обилие прессинг-действий в дебюте встречи с Кипром, а также сложные погодные условия. Всё же на момент начала противостояния термометры показывали около +30 °С.

Прийти в себя они смогли лишь ближе к окончанию тайма. Последние десять минут они провели на прежнем уровне и вновь принялись создавать опасность у ворот Неофитоса Михаила. Примечательно, что перехват инициативы произошёл именно после того, как гости чуть было не увеличили отрыв в счёте. Миранчук длинной передачей организовал прорыв Головина и сам же чуть было не завершил его точным ударом. Голкипер чудом спас, а попытка добивания Черышева была заблокирована.

Упадок сил

Второй тайм стал лишним подтверждением тому, что к встрече с Кипром сборная России подошла далеко не в лучших кондициях. Подопечные Карпина вновь очень резко начали и быстро забили второй мяч, но в скором времени откатились на свою половину поля. Причём на этот раз им уже не удавалось владеть мячом, а приходилось подолгу защищаться вблизи штрафной. И если бы не явная нехватка мастерства у островитян, итоговый счёт вполне мог быть другим.

Только за последние 30 минут киприоты 11 раз угрожали воротам Гилерме, но лишь дважды попали в створ. Причём в обоих случаях эти удары не несли большой опасности для вратаря отечественной команды. Однако стоит учитывать, что в протокол не попало ещё множество моментов, когда хозяева поля на скорости врывались в штрафную и лишь в последний момент останавливались защитниками гостей.

Проваленная концовка встречи подпортила не только статистику, но и впечатление от первой победы Карпина у руля сборной России. Если смотреть исключительно на соотношение ударов по воротам (9:16), то может сложиться впечатление, что успех отечественной команды был во многом обусловлен везением и плохой реализацией моментов у противника. Да, Баринов и компания действительно слишком «наелись» и ослабили хватку, но о потере очков речи практически не шло. Более сильный коллектив наверняка выжал бы больше пользы из предоставленных ему шансов, но Кипру так и не удалось запомниться чем-либо, кроме навесов и постоянного давления на оборону.

Триумфальное возвращение Смолова

Помимо получения трёх очков, одним из позитивных моментов стало яркое выступление Фёдора Смолова, вышедшего на поле в футболке сборной впервые с июня 2019 года. Тогда нападающий «Локомотива» провёл 30 минут в игре с Сан-Марино и даже отметился дублем, но некоторое время спустя выпал из состава.

Также по теме Первая победа Карпина: Россия на выезде обыграла Кипр в отборе к ЧМ-2022 Россия на выезде обыграла Кипр в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Данная победа стала первой во главе...

На этот раз форвард также записал на свой счёт два результативных действия. Помимо Ерохина, он помог отличиться своему одноклубнику Рифату Жемалетдинову, в перерыве сменившему Дениса Черышева. Голевой стала эффектная передача в одно касание — элемент, который Смолов стал активно использовать в дебюте второго тайма. Сложно сказать, было это связано с появлением на поле ещё одного железнодорожника либо требованием главного тренера, но положительный эффект это возымело.

Отдельно стоит отметить, какую пользу Смолов приносил в обороне. Ранее его часто ругали за нежелание активно работать без мяча, что выражалось как в низком количестве прессинг-действий, так и в отказе отходить в оборону. Но если посмотреть на карту касаний Фёдора в этой встрече, то сложно однозначно сказать, на какой именно позиции он выступал. Футболист располагался на острие, разгонял атаки с обоих флангов, а в концовке даже защищался у самой линии штрафной. Неудивительно, что всё это вкупе станет достаточным аргументом для включения его в стартовый состав в матче с Мальтой.