Губерниев считает, что сборная России мучилась в матче с Мальтой

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России над национальной командой Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Губерниев считает, что сборная России мучилась в матче с Мальтой
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«Во втором тайме против Мальты футболисты сборной России не играют, а мучаются… Ощущение временами, что не знают, как играть против мальтийцев российские игроки», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По мнению комментатора, в России слабые футболисты, которых никто качественному футболу научить не сможет.

«Будем так страдать и мучиться в каждой игре! И да — спасибо Маринато. За три ноля. И Фёдору — за гол! Большой привет Черчесову на Евро», — написал он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Ургант пошутил о первой победе сборной России при Карпине без Дзюбы.

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