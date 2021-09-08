Ургант пошутил о первой победе сборной России при Карпине без Дзюбы

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Телеведущий Иван Ургант прокомментировал победу сборной России над национальной командой Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ургант пошутил о первой победе сборной России при Карпине без Дзюбы
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«Первая победа под руководством нового наставника. По-моему, хорошая новость. Можно поаплодировать», — сказал он в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ургант также высказался об отличии сборной России Станислава Черчесова от команды Валерия Карпина.

«Из того, чего точно нет, — нет усов. Но то, что привнёс Карпин, — волосы на голове. И нет Дзюбы. Артём не играл. Он смотрел эту игру дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Россия победила Мальту в матче отбора ЧМ-2022.

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