Россия обыграла Мальту в рамках отбора к ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.

Встреча, проходившая на «Открытие Банк Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В дебюте первого тайма счёт открыл Фёдор Смолов, а в концовке встречи Залимхан Бакаев реализовал пенальти и установил итоговый счёт.

Сборная России набрала 13 очков и делит первое место с командой Хорватии в группе Н, уступая по дополнительным показателям. У Мальты четыре очка и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что Россия забила второй мяч в ворота Мальты в отборочном матче ЧМ-2022.