Россия обыграла Мальту в рамках отбора к ЧМ-2022
- РИА Новости
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Встреча, проходившая на «Открытие Банк Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В дебюте первого тайма счёт открыл Фёдор Смолов, а в концовке встречи Залимхан Бакаев реализовал пенальти и установил итоговый счёт.
Сборная России набрала 13 очков и делит первое место с командой Хорватии в группе Н, уступая по дополнительным показателям. У Мальты четыре очка и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что Россия забила второй мяч в ворота Мальты в отборочном матче ЧМ-2022.