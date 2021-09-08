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Червиченко: игра нынешней сборной России очень скучная, порой провальная

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча сборной России по футболу с Мальтой (2:0), который прошёл в рамках отбора к чемпионату мира-2022.
Червиченко: игра нынешней сборной России очень скучная, порой провальная
  • © Pavel Golovkin / AP

«Игра сборной России вызывает разные впечатления. Счёт радует, но игра отдельными моментами расстраивает. Нельзя дома так играть с Мальтой. Постоянная суета, сыгранности у команды очень мало. Пара защитников Дивеев — Осипенко очень валидольная. Потеря трёх ключевых футболистов сильно сказалась на игре сборной. В целом, дело сделано, цикл пройден, семь очков заработано, ни одного мяча не пропущено, делим первую строчку с Хорватией. Игра была неинтересная и несодержательная, зато есть результат. Лучше иметь результат при плохой игре, чем великолепную игру с отсутствие результата. При наличии положительного результата мы сможем поехать на ЧМ. Сейчас не до красивой игры. При Черчесове были матчи поинтереснее, но были ли при нём отрезки, когда мы не пропускали ни одного мяча? Игра нынешней команды очень скучная, порой провальная, но главенствует результат. Большинство игроков даже не вывозят физически. А это больше вопрос к тренерам клубов. Нужно дать время Карпину спокойно поработать. В следующем игровом цикле уже будет по другому», — считает Червиченко, слова которого цитирует «Чемпионат».

Во время сентябрьского окна сборная России провела свои первые матчи под руководством нового тренера, Валерия Карпина. В трёх матчах россияне набрали семь очков, забили четыре мяча и ни разу не пропустили.

Ранее Карпин выразил сожаление от того, что не засчитали гол Осипенко.

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