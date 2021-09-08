Карпин: жаль, что не засчитали гол Осипенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своими впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Пока ещё я на иголках. Выйду со стадиона, может быть, пойму. Жаль, что не засчитали гол Осипенко. Хотя мы могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли. В лес отдохнуть уеду. В какой, пока не знаю. Поблагодарил футболистов, тренерский и административный штаб за непростой сбор. Было много нового, со всеми нужно было познакомиться. Футболистам было тяжело, у них сразу пошли официальные матчи, где нет права на ошибку. Попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьёзным матчам со Словакией и Словенией и матчам в клубах», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В концовке встречи с Мальтой мяч после удара Максима Осипенко был выбит соперником с линии ворот.

Во время сентябрьского окна сборная России провела свои первые матчи под руководством нового тренера Валерия Карпина. В трёх матчах россияне набрали семь очков, забили четыре мяча и ни разу не пропустили.

Ранее сообщалось, что сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву».