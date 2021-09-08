Гилерме: семь очков в трёх матчах — очень хороший результат

Вратарь сборной России Маринато Гилерме прокомментировал свою игру в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против национальной команды Мальты.

«Задача стоит всегда выручать команду. Важнее победить, чем сыграть на ноль. Здесь всё совпало, так что супер», — сказал Гилерме в интервью на YouTube-канале сборной России.

Также вратарь подвёл итоги трёх встреч отбора ЧМ-2022.

«Семь очков в трёх матчах — очень хороший результат. Это первый сбор с Валерием Георгиевичем, у нас было мало времени на подготовку. Мы старались выполнить все требования Карпина», — сказал он.

Ранее Гилерме высказался о победе сборной России над Мальтой.