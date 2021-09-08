Гилерме: семь очков в трёх матчах — очень хороший результат
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«Задача стоит всегда выручать команду. Важнее победить, чем сыграть на ноль. Здесь всё совпало, так что супер», — сказал Гилерме в интервью на YouTube-канале сборной России.
Также вратарь подвёл итоги трёх встреч отбора ЧМ-2022.
«Семь очков в трёх матчах — очень хороший результат. Это первый сбор с Валерием Георгиевичем, у нас было мало времени на подготовку. Мы старались выполнить все требования Карпина», — сказал он.
Ранее Гилерме высказался о победе сборной России над Мальтой.