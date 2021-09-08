Гилерме высказался о победе сборной России над Мальтой

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме прокомментировал победу над национальной командой Мальты в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы разбирали Мальту. Эта сборная любит играть в футбол. Поэтому я старался быть в игре всё время. Несмотря на то что было всего три момента у мальтийцев, мы всегда должны быть готовы к спасению», — сказал Гилерме в интервью на YouTube-канале сборной России.

Также вратарь рассказал о состоянии после трёх встреч отборочного турнира.

«Я пропустил несколько тренировок в начале сборов. Не говорю, что у меня повреждение, но есть проблема, которая немного беспокоит. Сейчас будет немного времени, чтобы восстановиться», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Бакаева в матче Россия — Мальта.