Гаджиев посоветовал игрокам сборной России брать пример с Роналду

Бывший главный тренер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Худший был первый тайм. Конечно, осталось крайне негативное впечатление, так нельзя играть национальной сборной России», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Он также отметил, что в клубах должна быть соответствующая подготовка, при этом футболисты могут тренироваться сами.

«Есть время для самоподготовки. Пример Роналду: его, что ли, в клубе так готовят?» — сказал Гаджиев.

Он добавил, что во втором тайме команда стала мобильнее и быстрее.

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы в матче с Кипром.