Гаджиев посоветовал игрокам сборной России брать пример с Роналду
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«Худший был первый тайм. Конечно, осталось крайне негативное впечатление, так нельзя играть национальной сборной России», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
Он также отметил, что в клубах должна быть соответствующая подготовка, при этом футболисты могут тренироваться сами.
«Есть время для самоподготовки. Пример Роналду: его, что ли, в клубе так готовят?» — сказал Гаджиев.
Он добавил, что во втором тайме команда стала мобильнее и быстрее.
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы в матче с Кипром.