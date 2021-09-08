Валуев о матче Россия — Мальта: не хватило зрелищности и одного гола

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу сборной России над Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мы рады, возможно, не хватило зрелищности и одного гола, но в данном матче результат важен», — написал Валуев в своём Instagram.

Он отметил, что высказывается как болельщик, а не как футбольный специалист. Валуев выделил голкипера сборной России Маринато Гилерме в матче с Мальтой.

«Отмечу Гилерме. Его спасение было ключевым, игровики поймут, как сложно перестроиться в той ситуации. Есть законы биомеханики», — написал Валуев.

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что сборная Дании выиграла все шесть матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0.