Валуев о матче Россия — Мальта: не хватило зрелищности и одного гола
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«Мы рады, возможно, не хватило зрелищности и одного гола, но в данном матче результат важен», — написал Валуев в своём Instagram.
Он отметил, что высказывается как болельщик, а не как футбольный специалист. Валуев выделил голкипера сборной России Маринато Гилерме в матче с Мальтой.
«Отмечу Гилерме. Его спасение было ключевым, игровики поймут, как сложно перестроиться в той ситуации. Есть законы биомеханики», — написал Валуев.
Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.
Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что сборная Дании выиграла все шесть матчей в отборе ЧМ-2022 с общим счётом 22:0.